Самые необычные съедобные трофеи. Чемпионы бились за пиво, рыбу и даже живую корову!

Медали и деньги за победу в гонке или турнире? Какая банальщина!
В мировом спорте постоянно придумывают, какими ещё подарками удивить чемпионов. А что нужно счастливому, но вымотанному победителю? В первую очередь – подкрепить силы. Так что мы собрали 10 самых необычных съедобных трофеев в истории спорта. Какой из них хотели бы получить вы?
В ходе голосования призы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
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Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Корова для теннисиста
Легендарному Роджеру Федереру с призами повезло дважды.
Дело в том, что организаторы турнира в швейцарском Гштааде в далёком 2003 году подарили экс первой ракетке мира корову! Питомца Федерер назвал Джульеттой и обещал за ней ухаживать. Корова осталась жить в окрестностях Гштаада. Спустя десять лет теннисист сообщил о смерти Джульетты.
Но долго расстраиваться именитому чемпиону не пришлось. Организаторы всё того же турнира на родине швейцарца вновь преподнесли Роджеру Федереру корову. Презент был сделан в качестве благодарности за решение сыграть на турнире впервые с 2004 года. Вторая корова получила имя Дезире.
Поросёнок для футболиста
В 2020 году знаменитый Роналдиньо оказался за решёткой из-за того, что въехал на территорию Парагвая по поддельным документам. Но в тюрьме Рон времени зря не терял и стал победителем футбольного турнира. Помимо кубка, бразилец и его команда получили и другой трофей – 16-килограммового поросёнка.
Йогурт и батон для футболиста
В Уганде даже в футболе нет больших денег, как и больших контрактов с продуктовыми спонсорами. Но еду дарят и там. Так, лучший игрок одного из матчей чемпионата страны в качестве награды получил бутылку йогурта и батон. А что, ничем не хуже какого-нибудь лобстера. Быть может, даже вкуснее!
Курица для футболиста
В польском футболе к награде лучшего игрока матча подошли весьма оригинально. Руководство местного клуба «Гурник» подарило особенно отличившемуся футболисту живую курицу. Чтобы птица не сбежала, её поместили в клетку. Интересно, что с ней стало потом?
Молоко для автогонщиков
Обычно гонщики-чемпионы на пьедестале открывают шампанское. Но не всегда. На гонке «Индианаполис 500» пьют обычное молоко!
Оно закупается у местных фермеров и подаётся в стеклянных бутылках, на которых выгравированы имена владельца команды, главного механика и гонщика-победителя. Традиция эта берёт начало с гонщика Луиса Мейера, который в 30-х годах по совету матери пил молоко, чтобы охладиться.
Рыба для лыжницы
В лыжных гонках, кажется, собрались самые креативные организаторы. На лыжероллерном фестивале Toppidrettsveka уж точно! Шведская лыжница Астрид Слинн получила от спонсоров десять килограммов лосося за лидерство на первой спринтерской отсечке. Хороший улов на лыжной трассе!
Лобстер для автогонщика
Если вы очень любите морепродукты, то вам надо в американские автогонки. Там победителю гонки NASCAR вручают не кого-нибудь, а живого, увесистого лобстера! Ракообразное весом около 10 килограммов отлавливают в Канаде.
После торжественного вручения трофей сразу же отправляют в ресторан, где из него готовят блюдо для праздничного ужина команды чемпиона.
Сыр для лыжника и легкоатлета
Победителю «Тур де Ски» Йоханнесу Клебо за победу на турнире достался спонсорский сыр. Правда, у норвежского лыжника непереносимость молока. Награду пришлось раздать семье, друзьям и партнёрам по команде.
Такой же приз принял и российский барьерист Сергей Шубенков, став победителем этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги.
«За еду работаем. Без шуток, это в Лозанне приз такой за первое место трёхкилограммовый», – написал Шубенков в социальных сетях.
Пиво для футболистов
За победу на чемпионате мира по футболу 2010 года в Южной Африке сборная Испании получила от спонсора команды пиво. Дело в том, что севильская пивоваренная компания перед стартом ЧМ дала обещание, что вручит каждому игроку «Фурия Роха» ровно столько пива, сколько весят они сами.
Тогда самые любознательные посчитали, что объём награды до старта турнира должен был составлять 1686 литров. Но команде отгрузили аж 1734!
Шоколад для фигуриста
Никогда не рассказывайте сладкоежкам, что за победу на олимпийском турнире фигуристов в Солт-Лейк-Сити россиянин Алексей Ягудин, кроме золотой медали, получил ещё и ваучер на 100 килограммов чёрного шоколада!
Но «в шоколаде» фигурист так и не оказался. «10 килограммов тогда мама забрала, а потом был расторгнут контракт с шоколадной фабрикой, и, собственно, десяти килограммов нам хватило», – вспоминал чемпион.
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