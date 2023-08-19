Самые необычные съедобные трофеи. Чемпионы бились за пиво, рыбу и даже живую корову!

А что бы вы хотели скушать после победы?

Медали и деньги за победу в гонке или турнире? Какая банальщина!

В мировом спорте постоянно придумывают, какими ещё подарками удивить чемпионов. А что нужно счастливому, но вымотанному победителю? В первую очередь – подкрепить силы. Так что мы собрали 10 самых необычных съедобных трофеев в истории спорта. Какой из них хотели бы получить вы?

В ходе голосования призы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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