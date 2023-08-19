Какой же крутой была наша лёгкая атлетика 10 лет назад! Слёзы наворачиваются

В Будапеште стартовал чемпионат мира по лёгкой атлетике, на котором не выступают российские спортсмены. Второй год подряд наших не пускают на турниры даже в нейтральном статусе. А ведь были времена, когда легкоатлеты сборной России не приезжали с крупнейших турниров без золотых медалей. Давайте вспомним тех звёзд, которые успели поездить на любые соревнования без санкций, и то, что с ними стало.

Российская лёгкая атлетика в начале 2010-х находилась в статусе сильного вида спорта, в котором у нас есть мировые суперзвёзды. Сборная России тогда могла бороться со сборной США за победу в общекомандном зачёте на любых турнирах.

На чемпионате мира в Тэгу-2011 россияне завоевали 19 медалей, девять из которых – золотые. В спортивной ходьбе тогда блистали ученики Виктора Чёгина, которые просто выкашивали все дистанции, а главной звездой была Ольга Каниськина. Все поголовно были народными героями. Звёздами, обласканными государством.

Спортсмены Сергей Кирдяпкин и Ольга Каниськина и тренер Виктор Чёгин (слева направо) Фото: РИА Новости

Спустя годы выяснилось, что Чёгин практиковал незаконные методы для достижения побед, а мордовские ходоки, равных которым на планете не было, поголовно попадались на ненормальных показателях биологических паспортов.

В итоге – лишение наград, пожизненные дисквалификации, скандалы. По сути, Чёгин и его ходоки своими методами и результатами начали процедуру по отстранению российской лёгкой атлетики. Чёгин исчез, и не только из медиапространства. Каниськина – директор СШОР по спортивной ходьбе, лишённые медалей спортсмены практически все при деле.

Анна Чичерова Фото: РИА Новости

Из девяти золотых наград после пересмотра результатов у сборной России осталось только четыре. Чемпионами мира стали Татьяна Лысенко в метании молота, Анна Чичерова в прыжках в высоту, Мария Савинова в беге на 800 метров и Денис Нижегородов в ходьбе на 50 км – ему досталась золотая награда после дисквалификации Сергея Бакулина.

Тогда ещё бронзовым призёром в беге на 800 метров стал Юрий Борзаковский, который бегал на две-три секунды быстрее, чем спортсмены нынешнего поколения.

Юрий Борзаковский Фото: РИА Новости

На домашний чемпионат мира в Москве россияне выставили далеко не сильнейшую команду. «Внезапно» перед турниром сразу несколько явных фаворитов «заболели». Но даже в этих обстоятельствах сборная России выступила очень здорово. Во всяком случае, эмоции были колоссальные.

После победы на Олимпиаде в Лондоне свой турнир не могла пропустить Елена Исинбаева – лицо российской лёгкой атлетики. Она выиграла с лучшим результатом сезона в мире и завоевала третий в карьере титул чемпионки мира.

Елена Исинбаева Фото: РИА Новости

Прошло 10 лет, и Елену Исинбаеву захейтили за слова о номинальном воинском звании. Да она и живёт теперь не в России, а в Испании, и называет себя человеком мира.

В «Лужниках» блеснул Александр Меньков, который тогда был в сумасшедшей форме и не просто прыгал в длину, а летал! Сейчас о результате 8,56 м наши прыгуны даже не мечтают. Меньков пытается прыгать до сих пор, но без особых успехов. На его результатах, как рассказывал Александр, сильно сказалось несправедливое отстранение от Олимпиады-2016.

Александр Меньков Фото: РИА Новости

Места «заболевших» ходоков заняли другие, и Александр Иванов с Еленой Лашмановой стали чемпионами мира. Наша эстафетная четвёрка на 4 по 400 метров среди женщин красиво победила, Татьяна Лысенко обыграла саму Аниту Влодарчик в метании молота, а Светлана Школина выиграла прыжки в высоту.

Татьяна Лысенко Фото: РИА Новости

Лашманова, Иванов, Лысенко и Школина спустя некоторое время были лишены своих титулов. Но всё равно никто не думал, что нашу лёгкую атлетику как-то накажут. Хотя расследование уже началось. Несмотря на такой фон, в нашем спорте появлялись новые звёзды. В Москве, например, впервые в карьере призёром барьерного спринта стал Сергей Шубенков, добежавший до бронзы.

Сергей Шубенков Фото: РИА Новости

В 2015-м в Пекине от России поехала команда, уже не претендовавшая на серьёзные результаты. Но две золотые медали наши спортсмены взяли. Шубенков выиграл свой первый и единственный титул чемпиона мира, а Мария Кучина в острейшей борьбе опередила по попыткам Бланку Влашич и Анну Чичерову в прыжках в высоту.

Мария Кучина Фото: РИА Новости

Это был последний на данный момент крупный турнир, на котором российские легкоатлеты выступали под своим флагом. В конце 2015 года на ВФЛА были наложены санкции, которые действуют до сих пор. Хотя в нашей лёгкой атлетике появились новые звёзды, но на международном уровне большинство из них не выступали никогда.

От того, что было и к чему всё пришло – слёзы наворачиваются.