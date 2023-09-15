Ян Непомнящий обыгрывает Магнуса Карлсена! Чемпионат по быстрым шахматам — 2023. LIVE

В пятницу, 15 сентября, в рамках онлайн-турнира Speed Chess Championship проходит матч Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия). «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию поединка и рассказывает вам обо всём самом интересном, что происходит на игровой доске и за её пределами.
Матч Непомнящий — Карлсен начался в 15:30 мск.
Ян Непомнящий в последний момент ворвался на Speed Chess Championship, заменив своего недавнего обидчика в матче за классический титул — китайца Дин Лижэня. В первом матче он сделал классный камбэк и обыграл Арджуна Эригайси, а уже в четвертьфинале вынужден противостоять самому Магнусу!
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Но это быстрые шахматы! Буквально за два хода Ян растерял преимущество, и дело идёт к очередной ничьей.
Усиливает давление Ян Непомнящий! Компьютер показывает уже две пешки преимущества.
В четвёртой партии у Яна, играющего белыми, устойчивое преимущество. В миттельшпиле уже "+1". Для «классики» — отличный задел, но в быстрых шахматах ещё предстоит упорная битва.
Счёт после трёх партий — 2:1. Хотя в эндшпиле у Яна был шанс вырвать победу. Но в скоростном запале россиянин даже не обратил внимания на подставленную Магнусом пешку.
Третья партия близится к концу. Там похоже на упорную ничью, без серьёзных ошибок и зевков. Магнус поддавливал, но Ян играл точно.
Идёт вторая партия. Вот тут колоссальное преимущество было у Магнуса: компьютер показывал "-5". Но, играя на секундах, он не нашёл выигрыша и позволил Яну вырвать ничью. Счёт — 1,5 на 0,5.
Ян Непомнящий выиграл первую партию — 1:0
Есть победа Яна. Повёл россиянин со счётом 1:0.
Всё решил зевок Магнуса в эндшпиле — зевнул слона норвежец. Ян сыграл Лg4 и заставил соперника сдаться.
Магнус в миттельшпиле добыл лишнюю пешку и начал искать форсированный выигрыш, но засиделся, оставил себе всего минуту и сделал слабый ход. Теперь у Яна позиция получше.
Итак, стартовала первая партия матча. Магнус играет белыми.
Сразу скажем прямо: Магнус — фаворит. Он действующий чемпион мира по рапиду и блицу, да и в мировом рейтинге стоит выше Яна. Но Непомнящий — не мальчик для битья. Есть ощущение, что сегодня может завязаться красивая борьба.
Формат матча Непомнящий — Карлсен
В первую очередь о регламенте матча. Он состоит из трёх третей: 90 минут блица 5+1, 60 минут блица 3+1, 30 минут пули 1+1. 1 очко начисляется за победу, 0,5 за ничью и 0 за поражение. Побеждает тот, кто наберет больше очков в конце матча. Так что никаких долгих раздумий и прогулок вокруг доски — тут сплошной концентрат шахматной мысли!
Добрый день, дорогие друзья. Уже через полчаса нас ждёт отличный шахматный матч: Ян Непомнящий против Магнуса Карлсена. Лучший шахматист России против лучшего шахматиста мира на турнире по быстрым шахматам Speed Chess Championship — 2023. Это будет крутая заруба.
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