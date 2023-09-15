Ян Непомнящий обыгрывает Магнуса Карлсена! Чемпионат по быстрым шахматам — 2023. LIVE

Лучший шахматист России играет против лучшего шахматиста мира. Ох, какая жаркая битва!

В пятницу, 15 сентября, в рамках онлайн-турнира Speed Chess Championship проходит матч Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия). «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию поединка и рассказывает вам обо всём самом интересном, что происходит на игровой доске и за её пределами.

Матч Непомнящий — Карлсен начался в 15:30 мск.

Ян Непомнящий в последний момент ворвался на Speed Chess Championship, заменив своего недавнего обидчика в матче за классический титул — китайца Дин Лижэня. В первом матче он сделал классный камбэк и обыграл Арджуна Эригайси, а уже в четвертьфинале вынужден противостоять самому Магнусу!

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