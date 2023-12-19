Великолепная «семёрка». Как шотландская бережливость проложила регби дорогу на Олимпиаду

Как появилось регби-7?

Регби – игра крайне затратная. Один Кубок мира, идущий чуть ли не два месяца, чего стоит. Содержание команд, пусть даже и любительских (а регби не так уж и давно стало профессиональным – лишь в 1995 году игрокам стали платить), весьма затратно. Это поняли ещё в 1883 году в шотландском местечке Мелроз — и для «оптимизации расходов» предложили сократить количество игроков на поле и продолжительность таймов. В приграничных с Англией территориях затея быстро нашла отклик у местных команд, и регби, в котором вместо 15 игроков на поле выходило лишь семь, стало быстро распространяться по Шотландии. Соседи, среди которых и родоначальники регби англичане, всерьез «семерку» довольно долго не воспринимали. И только через 30 лет после её создания в северных районах Англии тоже решили попробовать поиграть с шотландскими соседями в эту разновидность. И проиграли.

В регби-7, в отличие от классического варианта, играют по семь человек в команде, причём два тайма всего по семь минут. Поле абсолютно такого же размера, как и для «пятнашки», так что пространства для маневров появляется очень много, поэтому требуются более атлетичные и быстрые игроки.

Вилимони Ботито Фото: EPA/TASS

Поскольку матч идёт всего 14 минут чистого времени, в день можно провести несколько встреч, а целый турнир – уложить в пару дней. Порог вхождения для зрителей тоже значительно ниже: всё очень динамично, и нарушений в той же схватке, здесь состоящий из трёх человек с каждой стороны, куда меньше. Вдобавок к этому значительно меньше ударов ногой и долгих раков.

До «Твикенхема», что в Лондоне, регби-7 добралось как раз в фестивальном формате к середине 1920-х: шотландский доктор Дж. Эй. Расселл-Каргилл предложил провести благотворительный турнир для сбора средств в пользу столичной больницы, в которой он и работал. Турнир имел огромную популярность, и «Миддлсекс Севенс» просуществовал более 70 лет.

В 1976 году в тогда ещё британском Гонконге, превращавшемся из промышленного центра в финансовый, решили провести турнир. Нашлись весьма серьезные местные спонсоры, но опять-таки из соображений экономии, решили для начала ограничиться небольшим турниром по регби-7. Традиция прижилась, и даже сейчас, спустя почти 50 лет, этап Мировой серии в Гонконге считается одним из самых важных «семерочных» турниров.

Как регби-7 пробилось на Олимпиаду?

К концу XX века регби-7 получило довольно большое распространение, и основные турниры объединили в Мировые серии, правда, тогда лишь для мужских команд. У женщин было несколько небольших турниров, иногда проходивших где-то поблизости и в те же даты. Тогда же появился и Кубок мира по регби-7, проходящий раз в четыре года. В 2013-м его принимала Москва, но сложности с получением виз и отсутствие пива на трибунах зрителей из-за рубежа тогда отпугнули. Турнир прошёл без привычного размаха.

Сборная Новой Зеландии Фото: РИА Новости

Знаковым для этого вида спорта стал 2009 год, когда на очередной ассамблее Международного олимпийского комитета регби-7 включили в олимпийскую семью. Тут же интерес к чемпионату Европы по регби-7 среди мужских команд проснулся у игнорировавших его до этого англичан, французов, валлийцев и шотландцев. Причём, кроме молодежи, привлекали и звезд Мировых серий. А до этого турнир походил на полулюбительские соревнования, где с переменным успехом побеждали то россияне, то португальцы.

Из-за некоторых накладок при подготовке документов к лондонской Олимпиаде-2012 World Rugby не успели. Какой-то выставочный турнир провели, но особого внимания к нему не было. Тем не менее встал вопрос: а как проводить отбор? У мужчин все просто: команда из страны-хозяйки Игр, топ по итогам сезона в Мировых сериях, континентальные турниры и уже потом – заключительный отборочный турнир. У женщин же по-прежнему были лишь разрозненные турниры, так что с 2012 года организовали Мировую серию и среди женских команд, чтобы этот отбор систематизировать.

Лепуха Латуила и Владимир Остроушко Фото: РИА Новости

А как Россия выступала в регби-7?

Россиянки вырвали себе путевку в число команд, участвующих во всех этапах, и до 2022-го были не просто постоянными участниками, а одними из лучших. Уже к 2016 году не осталось ни одной сборной в мире, которую женская команда России по регби-7 хоть раз не обыгрывала. Россиянки регулярно попадали в символические сборные этапов Мировых серий, становились MVP турниров, и даже получали номинации на звание игрока года по регби-7.

Российские мужчины этим похвастаться не могли, и обычно получали приглашения лишь на отдельные этапы, всего два сезона проведя среди основных команд. Объяснение этому довольно простое: пока у женщин основные внутрироссийские соревнования проходят по «семерке» и в классическое регби они играют по остаточному признаку, мужчинам приходится разрываться между двумя этими дисциплинами.

Игроки сборной России радуются победе в матче за Чашу Кубка мира по регби-7 Фото: РИА Новости

Но, несмотря на все успехи, на Олимпиаду в Рио россиянки отобраться не смогли. Мужская сборная – тоже. А вот в Токио женская сборная по регби-7 съездить смогла. В отборе же на парижскую Олимпиаду ни мужская, ни женская сборная по понятным причинам не участвуют.

Отбор на Олимпиаду, к слову, еще не завершился. У мужчин уже заработали путевки Франция, Новая Зеландия, Аргентина, Фиджи, Австралия, Уругвай, Ирландия, США, Кения, Япония и Самоа. У женщин — Франция, Новая Зеландия, Австралия, США, Ирландия, Бразилия, Япония, Великобритания (как и на двух прошлых Олимпиадах, Англия, Уэльс и Шотландия объединяются в одну команду), Канада, ЮАР, Фиджи. Финальный отборочный турнир за последнюю путевку на Олимпийские игры в Париж пройдет в Монако в июне.

Кто лучше всех играет в регби-7?

Несмотря на то что родиной регби-7 является Шотландия, настоящая Мекка этой разновидности регби – Фиджи. Небольшое островное государство, затерянное в Тихом океане, играет и в классическое регби, и во Франции все были свидетелями их прекрасной игры, но что фиджийцы творят в регби-7 – нужно видеть! После золота в Рио-де-Жанейро в 2016-м мужскую сборную по «семерке» встречали как национальных героев, с их портретами печатали деньги. Чемпионского даблдекера с открытым верхом не нашлось ни на одном из островов, так что команду возили в кузове грузовика. Из Токио на родные острова мужчины снова привезли золото, а женщины – бронзу. Это три единственные олимпийские медали в истории страны.

Семи Радрадра Фото: EPA/TASS

В Париже в регби-7 будут играть в третий раз. Но ещё каких-то 10 лет назад даже в крайне любящей классическое регби Ирландии лишь присматривались к «семерке». А восемь лет назад НОК ЮАР вообще поразил всю регбийную общественность, не пустив женскую сборную по регби-7 в Рио-де-Жанейро. Те отобрались напрямую от Африки, но НОК посчитал, что раз про медали не идёт и речи, то лучше сэкономить. На турнир пришлось ехать Кении, уступившей южноафриканкам в финале континентального отборочного турнира. После двух розыгрышей олимпийских медалей никому такие дикие решения уже в голову не приходят, и на этот раз южноафриканки сыграют в Париже.

Мировая серия по регби-7

Посмотреть на первоклассное регби-7 зимой – не проблема. Наоборот, это классная традиция. Первый этап Мировых серий как у женских, так и у мужских команд 2 и 3 декабря принял Дубай. Сложно представить, кому пришло в голову построить восемь натуральных полей посреди пустыни, но Дубай с 1988 года ежегодно устраивает огромный международный фестиваль: кроме турниров лучших мужских и женских команд, организаторы проводят параллельно ещё несколько – для ветеранских, детских, местных коллективов. Ну а в финальный день, когда солнце опускается за горизонт, более 40 тысяч зрителей наблюдают за решающими матчами на главном поле. Начало «семерочного» сезона всегда получается грандиозным!

Расписание Мировой серии – 2023/2024



2-3 декабря, Дубай (ОАЭ).

9-10 декабря, Кейптаун (Южная Африка).

26-28 января, Перт (Австралия).

23-25 февраля, Ванкувер (Канада).

2-3 марта, Лос-Анджелес (США).

5-7 апреля, Гонконг (Китай).

3-5 мая, Сингапур (Сингапур).

31 мая – 2 июня, Мадрид (Испания).

По традиции сразу из ОАЭ команды отправились в Кейптаун, где турнир прошёл всего через неделю. После двух этапов лидируют австралийки с двумя первыми местами, а второе и третье место делят новозеландки и француженки, взяв по одному серебру и по одной бронзе. У мужчин на первом месте идут аргентинцы, у Фиджи и ЮАР ниже равное количество турнирных очков, но им в спину дышат новозеландцы, австралийцы и ирландцы.

Третий этап пройдет с 26 по 28 января в Австралии, и это отличная возможность посмотреть на тех, кто уже летом будет бороться за олимпийские медали.