Двух российских чемпионов объявили в розыск по уголовной статье. Что они натворили?

В нашем фехтовании снова полыхает скандал с политическим подтекстом. Не так давно все обсуждали развод Софии Поздняковой и Константина Лоханова, уехавшего в США. А теперь МВД объявило в розыск серебряного призёра Олимпийских игр Сергея Биду и его супругу, серебряного призёра чемпионата мира Виолетту Биду. Что такого натворили наши шпажисты?

Переезд в США. Или побег?

Вечером 26 декабря стало известно, что Сергей и Виолетта Бида объявлены в розыск по уголовной статье. Как сообщает ТАСС, соответствующая запись появилась в базе данных МВД. Статья, по которой разыскивают спортсменов, не известна, однако, по информации агентства, это связано с участием обоих шпажистов в чемпионате США без разрешения российской стороны.

Пара перебралась в Штаты ещё летом. В конце июня российские атлеты стали тренерами в Academy of Fencing Masters. Также они решили представлять клуб в качестве спортсменов. Вскоре после этого внезапного отъезда Федерация фехтования России (ФФР) освободила от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов Александра Глазунова, объяснив это решение бегством двух спортсменов в Америку без согласования с федерацией.

Спустя пару дней стало известно, что Сергея Биду вместе с Константином Лохановым и Олегом Кнышем допустили до чемпионата США в нейтральном статусе. USA Fencing заявило, что эти фехтовальщики могут участвовать в турнире, так как «осудили действия России и Беларуси и не будут показывать принадлежность к российской или белорусской стороне на месте проведения турнира, включая униформу, сумки со снаряжением и аксессуары».

Сергей и Виолетта Бида Фото: Из личного архива Сергея Бида

Бида выполнил все необходимые критерии, выступил на турнире и выиграл золото в личных соревнованиях. Виолетта же в чемпионате США не участвовала из-за беременности, она поддерживала Сергея с трибун.

«Уезжайте по-человечески, а не как Бида»

Позднее Сергей выступил ещё на нескольких турнирах. Также вместе с супругой и Лохановым он снялся в фильме BBC «Олимпийские перебежчики в США». В нём спортсмены открыто говорят, что «решили уехать из России из-за СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ)».

«Американские спортсмены едут в Россию и попадают в тюрьму (речь про американскую баскетболистку Бритни Грайнер. – Прим. «Чемпионата»). Российские фехтовальщики приезжают в США и просыпаются с золотыми медалями», – заявил адвокат Биды и Лоханова Джек Винер.

В России же к поступку фехтовальщиков отнеслись совсем по-другому.

«Я нарисовал перспективу нашим ребятам, что мы точно никуда не едем, они должны это понимать. Так и сказал: «Если хотите уехать – езжайте, я никого не держу. Только уезжайте по‑человечески, а не как поступил тот же Бида. Крепостного права у нас нет, только не надо врать и выдумывать», – объяснял свою позицию президент ФФР Ильгар Мамедов «Матч ТВ».

Главный вопрос теперь – а в чём обвиняют бывших российских спортсменов, раз дело дошло до розыска по статье Уголовного кодекса?

Вероятно, уголовное преследование может быть связано с тем, что Сергей и Виолетта покинули Россию, будучи действующими военнослужащими. По данным на конец июня, Сергей числился прапорщиком Росгвардии, а Виолетта – военнослужащей от ЦСКА. Впрочем, не исключено, что речь идёт также о статье за осуждение СВО или распространение фейков о российской армии.

Впрочем, если в России факт объявления семьи Бида в розыск многих всколыхнул, самим спортсменам, кажется, всё равно. Никаких заявлений Сергей и Виолетта делать не стали. Вместо этого в своих соцсетях Бида запостили милые семейные фото и видео с прогулок по Нью-Йорку.