Скандалище на чемпионате мира по шахматам: Непомнящего наказали за договорную ничью

2023 год уже на исходе, но, кажется, Дед Мороз принёс ФИДЕ не подарки, а большие скандалы. Один из них разразился на чемпионате мира по рапиду и блицу, который проходит в последние дни декабря в Самарканде.

В конце первого дня турнира по блицу судья соревнований Иван Суровы принял решение оштрафовать российских гроссмейстеров Яна Непомнящего и Даниила Дубова на пол-очка каждого. При этом оба шахматиста после первого дня шли в группе лидеров, делившей первое место (8,5 очка из 12).

Чем же провинились именитые российские шахматисты?

В 11-м туре чемпионата мира Ян и Даниил сыграли друг с другом вничью. А если говорить прямо, то эту ничью расписали, причём издевательски. Не просто сыграли безликий и ведущий к полному равенству «Берлин», а устроили на доске красивый «танец маленьких лошадей».

Посмотрите на это великолепие сами:

Даниил Дубов — Ян Непомнящий

Чемпионат мира по блицу — 2023. 11-й тур

Иван Суровы обратил внимание на необычный протокол партии и, когда шахматисты освободились, спросил их, делали ли они записанные ходы. И Непомнящий, и Дубов подтвердили, что делали, после чего арбитр решил аннулировать заработанные за партию баллы для обоих шахматистов.

Арбитр посчитал, что россияне своими действиями нанесли урон репутации шахмат. Мало того, что договорились на ничью, так ещё и реализовали её с особым цинизмом. Ну или с чувством юмора – это как посмотреть.

На самом деле, тут всё на тоненького. Де-факто договорные ничьи в блиц-турнире с десятком партий за день – дело обычное. И в правилах не прописаны особые условия их достижений. Тот же Дубов, например, в 8-м туре предложил Владиславу Артемьеву ничью на втором ходу! Полюбуйтесь:

Даниил Дубов — Владислав Артемьев

Чемпионат мира по блицу — 2023. 8-й тур

Но в 11-й партии Даниил и Ян будто бы действительно надругались над спортивным характером борьбы – по крайней мере, так решил судья.

Безусловно, Дубов и Непомнящий не хотели показать ничего плохого, а, вероятно, просто решили посмеяться друг с другом, чуть-чуть расслабиться по ходу сложного игрового дня. Но, кажется, слегка переборщили.

Даже знаменитый шахматный комментатор и тренер Сергей Шипов критически оценил действия гроссмейстеров, с которыми ранее работал:

«Ян и Даня – мои лучшие ученики, но в данном случае я на стороне судей и организаторов турнира, которые впаяли оным артистам по нулю в данной «интересной» партии. Нельзя так издеваться над шахматами и над зрителями! Так что впредь, если вы согласны на ничью до начала партии, то следует исполнять задуманное корректно и, не побоюсь этого слова, прилично», – оценил действия шахматистов Шипов в своём телеграм-канале.

Непомнящий и Дубов уже подали апелляцию на решение арбитра. Но, если её не удовлетворят, шутка может дорого обойтись россиянам с точки зрения турнирных перспектив. Магнус Карлсен, который по итогам дня набрал столько же очков, сколько и Ян с Даниилом, ошибки прощать не привык.