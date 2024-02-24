Беларусь срубили в шаге от финала чемпионата мира. Но эти мужики бились до конца!

Увы, белорусская сказка на чемпионате мира по пляжному футболу не закончится золотом для наших соседей. Хотя они всерьёз претендовали на первое место. После побед над вице-чемпионами мира (Японией), полуфиналистами прошлого ЧМ (Сенегалом), трёхкратными чемпионами мира, обладателями титула 2019 года (Португалией) никто не удивился бы, если бы Беларусь и дальше шла по головам фаворитов. Но не судьба.
В полуфинале турнирная сетка свела команды Беларуси и Италии. Они не раз пересекались между собой на европейских турнирах, не раз друг друга обыгрывали. Пожалуй, шансы Италии на победу оценивались чуть выше, но не сильно. Примерно 55 на 45. И матч действительно получился равным.
Первый период лучше провела сборная Беларуси. Игорь Бриштель на пятой минуте открыл счёт, воспользовавшись неосмотрительностью итальянской защиты, а на девятой Евгений Новиков мощным ударом в ближний угол удвоил преимущество белорусов – 2:0. Счёт был по игре, потому что у итальянцев в первые 12 минут вообще мало что получилось в атаке.
Сборная Беларуси
Фото: Aitor Alcalde/FIFA via Getty Images
Зато они воспряли духом во втором периоде. Обстучали весь каркас ворот Михаила Августова, заставили белорусов две минуты играть в меньшинстве после спорного удаления Гапона, чудом не занесли мяч в сетку с ленточки, но на 20-й минуте всё-таки забили со стандарта – отличился Жозеп. Но давить итальянцы не прекратили и сравняли счёт: Джордани на 24-й минуте – 2:2.
Белорусы рубились как львы, но чувствовалось, что итальянцы прибрали игру к своим рукам и ногам. На 30-й минуте шикарный удар Бриштеля со штрафного в девятку подарил белорусским болельщикам шанс на чудо, но ровно через минуту Эммануэле Дзурло головой замкнул передачу Дженовали с фланга. В оставшееся время и в овертайме, скорее, Италия была близка к тому, чтобы забить решающий гол, но где-то белорусам помогала удача, в каких-то моментах тащил блестящий Августов. И дело пришло к пенальти.
Из 10 бьющих забили все, кроме одного. Увы, Артемий Дрозд в четвёртой белорусской попытке угодил в штангу, а нервы у итальянцев были крепче.
Обидно и досадно, что белорусы, которые вели в счёте бо́льшую часть матча, не довели дело до победы. То ли опыта таких нервных матчей не хватило, то ли инстинкта убийцы – умения сохранить и развить преимущество в счёте. Но в желании и характере белорусским мужикам не откажешь. Это та сборная, за которую хочется болеть на ЧМ, особенно если там нет России.
Белорусам не стоит опускать руки. В воскресенье они сыграют в матче за третье место против крепкого Ирана. У иранцев в 2017 году уже были бронзовые медали, а белорусы будут сражаться за исторический успех. Кажется, что Беларуси победа нужна чуть больше, но всех рассудит игра.
А Италия в финале чемпионата мира сыграет с Бразилией. В 2008 году итальянцы кудесникам мяча из Южной Америки в решающем матче чемпионата мира проиграли. Может, получится взять реванш?