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Шахматный турнир претендентов — 2024, рейтинг, Непомнящий, Накамура, Каруана и другие – кто победит и сыграет за корону?

Россиянин против американцев. Кто выиграет шахматный турнир претендентов — 2024?
Татьяна Постникова
Рейтинг: кто главный фаворит турнира претендентов?
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Непомнящий, Каруана или Накамура? А может, кто-то из индусов? Кто больше всех достоин права сыграть за титул чемпиона мира?

В четверг, 4 апреля, в Торонто (Канада) стартует шахматный турнир претендентов – 2024. Россиянин Ян Непомнящий и ещё семь сильнейших гроссмейстеров сразятся за шанс сыграть за корону с Дин Лижэнем.

Лучшего шахматисты определят за доской. Но мы предлагаем вам выбрать с помощью голосования, кто из мужчин больше других достоин победить.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто главный фаворит турнира претендентов – 2024?
Фото: FIDE
1 место

Ян Непомнящий (Россия)

Россиянин получил путёвку на турнир как проигравший в титульном матче – 2023. У Яна особая история с претендентскими соревнованиями. Он второй шахматист после Василия Смыслова, которому удалось выиграть два турнира подряд. Непомнящий досрочно побеждал в 2020 и 2022 годах.

Помимо этого, россиянин дважды становился вице-чемпионом мира (2021, 2023), чемпионом Европы (2010) и является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Сейчас 33-летний Непомнящий занимает седьмое место в рейтинге ФИДЕ с 2758 баллами.

Фото: РИА Новости
2 место

Фабиано Каруана (США)

Американец формально получил право выступить на турнире претендентов благодаря второму месту на Кубке мира – 2023, но де-факто он был лучшим шахматистом в мире в 2023 году.

Вообще, у 31-летнего Каруаны большой опыт участия в подобных соревнованиях. Фабиано четырежды выступал на турнире претендентов и даже победил в 2018 году.

Кроме того, в копилке Каруаны звание вице-чемпиона мира (2018), чемпиона Италии (2007, 2008, 2010, 2011), чемпиона США (2016, 2022, 2023).

Сейчас Фабиано идёт на втором месте в рейтинге ФИДЕ — 2803 балла.

Фото: РИА Новости
3 место

Алиреза Фируджа (Франция)

На турнир претендентов француз получил путёвку как обладатель наивысшего рейтинга на январь 2024 года. 20-летний Фируджа уже участвовал в подобных соревнованиях. В 2022 году он занял шестое место.

В копилке Алирезы также есть серебро чемпионата мира по рапиду (2019), бронза чемпионата мира по блицу (2021) и два титула чемпиона Ирана (2016, 2019). Пару лет назад Магнус Карлсен считал Фируджу наиболее интересным потенциальным соперником в борьбе за титул чемпиона мира.

Сейчас француз занимает шестое место в рейтинге ФИДЕ с 2760 баллами

Фото: РИА Новости
4 место

Хикару Накамура (США)

Американец завоевал путёвку на турнир претендентов, заняв второе место на Grand Swiss. До этого в битве за место в титульном матче Накамура участвовал дважды, но без особого успеха.

Широкой публике 36-летний Хикару известен скорее как шахматный стример, однако не стоит забывать, что он пятикратный чемпион США (2004/2005, 2009, 2012, 2015, 2019) и чемпион мира по шахматам Фишера (2022).

Сейчас в рейтинге ФИДЕ американец занимает третье место (2789 баллов).

Фото: Marcus Brandt/Getty Images
5 место

Гукеш Доммараджу (Индия)

Индиец завоевал путёвку на соревнования, показав лучший результат по итогам цикла турниров ФИДЕ. Из крупных достижений у 17-летнего Гукеша – победа на юношеском чемпионате мира до 12 лет. При этом Доммараджу – второй самый молодой гроссмейстер мира после Сергея Карякина. Почётное звание индус получил в возрасте 12 лет 7 месяцев и 17 дней.

Сейчас в рейтинге ФИДЕ Гукеш идёт 16-м с 2743 баллами.

Видит Гуджрати
Фото: Anshuman Poyrekar/Getty Images
6 место

Видит Гуджрати (Индия)

Индиец отобрался на соревнования благодаря победе на Grand Swiss. Для 29-летнего Гуджрати – это наивысшее достижение в карьере. До этого Видит в основном брал медали в командных турнирах.

Сейчас Гуджрати в рейтинге ФИДЕ занимает 25-е место с 2727 баллами.

Рамешбабу Прагнанандха
Фото: FIDE
7 место

Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Третий индиец попал на турнир претендентов как занявший второе место на Кубке мира. Это высшее достижение 18-летнего гроссмейстера в карьере. До этого Рамешбабу трижды становился чемпионом мира среди юношей (до 8, 10 и 18 лет).

Известно, что в данное время с Прагнанадхой работает знаменитый российский гроссмейстер Пётр Свидлер.

Сейчас в рейтинге ФИДЕ индиец занимает 14-е место (2747 баллов).

Фото: FIDE
8 место

Ниджат Абасов (Азербайджан)

Азербайджанец занял четвёртое место на Кубке мира, но всё равно попал на турнир претендентов. Путёвку Абасов получил после отказа Магнуса Карлсена. Для 28-летнего Ниджата четвёртое место на Кубке мира – лучший результат в карьере.

Сейчас в рейтинге ФИДЕ Абасов занимает 114-е место с 2632 баллами. Эксперты считают, что Абасов будет аутсайдером турнира в Торонто.

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