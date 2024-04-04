Россиянин против американцев. Кто выиграет шахматный турнир претендентов — 2024?

Непомнящий, Каруана или Накамура? А может, кто-то из индусов? Кто больше всех достоин права сыграть за титул чемпиона мира?

В четверг, 4 апреля, в Торонто (Канада) стартует шахматный турнир претендентов – 2024. Россиянин Ян Непомнящий и ещё семь сильнейших гроссмейстеров сразятся за шанс сыграть за корону с Дин Лижэнем.

Лучшего шахматисты определят за доской. Но мы предлагаем вам выбрать с помощью голосования, кто из мужчин больше других достоин победить.

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