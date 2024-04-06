Схватка без рукопожатий. Лучшая россиянка на турнире претендентов нокаутировала украинку

Александра Горячкина — в гонке за лидерство. Равно как и Ян Непомнящий, который одержал победу над Фируджей.

Ко 2-му туру претендентского турнира все игроки как следует освоились в Торонто, и началась уже настоящая битва. Ян Непомнящий встречался с Алирезой Фируджей (Франция), который на кандидатском в Мадриде-2022 считался чуть ли не скрытым фаворитом и будущим мировых шахмат. Тогда даже Магнус Карлсен заявлял, что если Фируджа выиграет, то он готов остаться в чемпионском цикле и сыграть с Алирезой матч за корону. Однако закончилось это тем, что Непомнящий дважды разгромил вундеркинда, и иранец под французским флагом финишировал совсем слабенько.

Надо сказать, что потом Фируджа освоился в элитном обществе и совсем недавно тоже нанёс Яну пару чувствительных пробоин. Однако в очередном претендентском Непомнящий вновь выиграл у молодого визави!

Турнир претендентов — 2024. 2-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Алиреза Фируджа (Франция)

2-й тур мужского претендентского вообще оказался настоящим туром неожиданностей – целых четыре результативных поединка! И если выигрыш рейтинг-фаворита Фабиано Каруаны (США) у явного аутсайдера соревнования Ниджата Абасова (Азербайджан) прогнозировался, то случившийся подлинный разгром Хикару Накамуры (США) «королём надежности» Сантошем Видитом (Индия) эксперты вообще не предсказывали! А в дуэли индийских вундеркиндов «неровный» Гукеш Доммараджу чёрными пересчитал «игрока с чемпионской кладкой» Рамешбабу Прагнанандху.

В общем, в предстартовых прогнозах всё перевернулось – индийцы, к возможностям которых даже Карлсен относился скептически, в игре и явно могут рассчитывать на многое, а «последний чемпионский шанс Накамуры», о котором все говорили (особенно учитывая чудесное спасение в партии против Каруаны в 1-м туре) пока совершенно не проглядывается. Но главное, что Непомнящий начал своё фирменное претендентское ускорение, и теперь ему предстоит битва лидеров против Гукеша. Ян, вперёд!

В женском турнире в центральной встрече тура Александра Горячкина обыграла Анну Музычук (Украина). Встреча началась без традиционного для шахмат рукопожатия – похоже, что всё было обговорено заранее, и соперницы спокойно, без особых эмоций на лице сделали первые ходы после включения часов. Горячкина сменила подачу по сравнению с партией против Екатерины Лагно, удивив противницу редкой жертвой пешки в разменном варианте славянской защиты. Музычук действовала неудачно в защите и быстро получила «безнадёжно». Очень важная победа Александры, которая, несомненно, придаст ей уверенности!

Турнир претендентов — 2024. 2-й тур

Александра Горячкина (Россия) — Анна Музычук (Украина)

Увы, захватить лидерство Горячкиной после выигранной партии не удалось. Чувствуется, что в очень хорошей форме находится экс-чемпионка мира Тань Чжунъи (Китай) – представительница Поднебесной играючи разгромила сестру Прагнанандхи Рамешбабу Вайшали (Индия). У Тань Чжунъи после двух партий уже два очка, но Александра в погоне – отстаёт лишь на пол-очка.

Отличную позицию на выходе из дебюта имела и Екатерина Лагно, но небольшое промедление россиянки позволило её сопернице Хампи Конеру (Индия) защититься. Вничью сыграли и Салимова (Болгария) с Лэй Тинцзе (Китай).

В 3-м туре Горячкина сыграет чёрными с Лэй Тинцзе, а Лагно предстоит сложнейшая дуэль с Музычук. При всём накале очередной шахматной битвы Россия – Украина рискну предположить, что важнейшей в туре будет партия Конеру – Тань Чжунъи. Продолжит ли китаянка серию побед и сможет ли её остановить титулованная гроссмейстер из Индии – вне зависимости от результатов россиянок это очень важно для общего расклада сил.