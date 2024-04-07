Успел в последний момент. Как Непомнящий спас партию против индийского вундеркинда

По ходу 3-го тура соревнования претендентов и претенденток в канадском Торонто казалось, что в этот день для россиян назревает настоящая катастрофа! Не уравнял по дебюту и угодил в тяжелейшее окончание против индийского вундеркинда Гукеша Доммараджу Ян Непомнящий. Украинка Анна Музычук, нуждаясь в реванше после поражения от Александры Горячкиной, бросилась всеми силами на Екатерину Лагно и после ошибки москвички сумела выгнать из надёжного укрытия короля россиянки, преследуя его шахами. Да и у самой Горячкиной в этот момент маячила не самая радужная перспектива много ходов защищать окончание «4 на 3» на фланге против китаянки Лэй Тинцзе, пытающейся набирать очки, чтобы настичь лидеров.

Однако все российские спортсмены сумели проявить выдержку и характер. И по итогам 3-го тура катастрофы нашим шахматистам удалось избежать.

Непомнящий хладнокровно маневрировал в своём лагере, не создавая слабостей – его партнёру явно не хватило опыта и класса, чтобы реализовать силу двух мощных слонов по классическим канонам. Стоило Гукешу начать топтаться на месте, как Ян сразу выстроил непробиваемую крепость.

Мужской турнир претендентов — 2024. 3-й тур

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)

Это очень важная в психологическом плане ничья! Ведь Гукеш – неприятный соперник для Яна Непомнящего: он обыграл россиянина на тай-брейке в Дюссельдорфе перед чемпионским матчем Яна с Дин Лижэнем, а в этом году нокаутировал в Вейк-ан-Зее. Кроме того, Непомнящий сумел укрепиться в лидирующей группе, хотя все решающие поединки ещё впереди!

А поскольку в очередном индийском междусобойчике Рамешбабу Прагнанандха неприятно удивил Сантоша Видита в редком и считавшемся не слишком корректным варианте испанской партии, Непо теперь делит места с первого по третье с Доммараджу и Фабиано Каруаной (США). Двум его конкурентам в 4-м туре предстоит сыграть между собой, а Ян сразится с Видитом. Как раз с Сантошем у Непомнящего всегда всё складывалось неплохо. Хороший шанс захватить лидерство перед перерывом!

Порадовали хладнокровием в опаснейшие моменты и наши девушки. Китаянка Лэй Тинцзе решила сыграть максимально надёжно, не считая сложных вариантов, и тут Александра Горячкина своей «железной рукой» сделала ничью, не дав сопернице и призрачных шансов.

Женский турнир претендентов — 2024. 3-й тур

Лэй Тинцзе (Китай) — Александра Горячкина (Россия)

Король Екатерины Лагно же бесстрашно мельтешил в цейтноте под ударами тяжёлых фигур соперницы, напоминая мангуста, со скоростью молнии уворачивающегося от выпадов кобры. Времени на часах соперниц оставалось совсем немного, Музычук требовалось рассчитывать длинные варианты погони за чёрным монархом, и в итоге она не смогла найти выигрывающее продолжение. Парой встречных шахов Лагно удалось с темпом прикрыть уязвимую пешку g7. Очередное спасение третьего дня!

Женский турнир претендентов — 2024. 3-й тур

Анна Музычук (Украина) — Екатерина Лагно (Россия)

В женском турнире в 3-м туре была всего одна результативная партия: сестра Прагнанандхи Рамешбабу Вайшали (Индия) обыграла Нургюл Салимову (Болгария). Удивительно, что пока на турнире в Торонто брат и сестра выигрывают и проигрывают одновременно!

После 3-го тура лидерство удерживает экс-чемпионка мира Тань Чжунъи (Китай) – 2,5 очка. На пол-очка отстаёт Александра Горячкина. Екатерина Лагно с 1,5 очка делит 3-5-е места с Вайшали и Хампи Конеру (Индия). В 4-м туре Горячкиной играть белыми с Вайшали, а Лагно белыми – с Чжунъи.

С учётом того, что Лагно обычно здорово играет с китаянками, эта встреча перед выходным днём, возможно, станет ключевой во всём первом круге.