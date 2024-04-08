Непомнящий – снова лидер турнира претендентов. Как он одержал сочную победу над индусом

Перед первым выходным на шахматном турнире претендентов в канадском Торонто были сыграны партии 4-го тура. В мужских соревнованиях российских болельщиков ждала большая радость – Ян Непомнящий вновь показал силу своего белого цвета и многообразие идей, подготовленных к ответственному старту. Противник Яна индийский гроссмейстер Видит Гуджрати решил пойти по пути Алирезы Фируджи, разыграв берлинский вариант испанской партии.

А российский шахматист пошёл в классический эндшпиль, но и там действовал с невероятным напором – в какой-то момент Видит не выдержал этого урагана и рассыпался на глазах. Перед глазами встают картинки с турниров претендентов в Екатеринбурге и Мадриде, когда Ян буквально магически громил своих соперников, и лучшие из лучших ничего не могли поделать под его натиском. Неужели чудо повторяется и на наших глазах впервые в истории один игрок выиграет три турнира претендентов подряд?!

Турнир претендентов – 2024. 4-й тур.

Ян Непомнящий (Россия) – Сантош Видит (Индия)

После второй победы Ян вышел на чистое первое место – у него 3 из 4, а Гукеш Доммараджу (Индия) и Фабиано Каруана (США) отстают на пол-очка. После выходного 8 апреля Непомнящему предстоит завершить «индийский ряд» первого круга, сыграв черными против Рамешбабу Прагнанандхи – одного из главных агрессоров первой половины турнира, стремящегося в каждой партии к борьбе не менее яростной, чем у Непомнящего.

Иногда Прагу удавались его концепции (как с Видитом, которого он очень удачно нокаутировал), но иногда они заканчивались провалом (как с Гукешем, которому он проиграл) – так что от того, как его встретит наш шахматист, зависит очень многое. Ведь сидящие «на колесе» преследователи медлить не будут – Гукеш в 5-м туре будет нападать белыми на Ниджата Абасова (Азербайжан), который на турнире играет по принципу «спасайся, кто может!», а Каруана попытается запутать дважды нокаутированного Видита.

В женском же турнире получилось невероятно обидно. Идущая на втором месте Александра Горячкина сыграла вничью с Рамешбабу Вайшали (Индия), а вот Екатерина Лагно полностью переиграла лидера Тань Чжунъи (Китай) в варианте Найдорфа Сицилианской защиты с ходом 6.Се2, крупным специалистом по которому является её секундант Андрей Есипенко.

Напомню, почему-то так исторически сложилось, что Лагно – это настоящая гроза именно китаянок, и каждая её партия с восточными шахматистками – страшное испытание для представительниц Поднебесной. Вот и в этот раз оставалось только оформить победу – тогда и сама Катя выходила в дележ первого места, и её подруга по сборной догоняла экс-чемпионку мира. Но тут Лагно или устала, или у неё случилось какое-то затмение…

Турнир претендентов – 2024. 4-й тур.

Екатерина Лагно (Россия) – Тань Чжунъи (Китай)

После этой крайне досадной ничьей Тань Чжунъи с 3 очками из 4 осталось на первой позиции, у Горячкиной 2,5 очка, а Лагно делит третье-пятое места с Вайшали и Наргюл Салимовой (Болгария) с 2 турнирными баллами в активе. После перерыва Тань встречается с Салимовой, а Горячкина и Лагно сыграют против Хампи Конеру (Индия) и Лэй Тинцзе (Китай) соответственно – крайне опасных соперниц, у которых игра на претендентском в Торонто пока не складывается.