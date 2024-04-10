Ян Непомнящий угодил в ловушку индийского вундеркинда. Но подумал и смог спастись!

Так близко к поражению россиянин на турнире в Торонто ещё не был.

В мужском турнире претендентов в Торонто (Канада) после выходного, как и ожидалось, индийское трио молодых гроссмейстеров продолжило своё наступление. Сантош Видит ставил серьёзные проблемы Фабиано Каруане (США), Доммараджу Гукеш замучил Ниджата Абасова (Азербайджан) и сумел войти в делёж первого места, а Рамешбабу Прагнанандха (известно, что в его тренерский штаб входит многоопытный россиянин Пётр Свидлер) едва не добрался до короля Яна Непомнящего. В поисках защиты российский лидер турнира продумал более 40 минут, что вообще для Яна не характерно, но надо отдать ему должное – в критический момент и Непомнящий заставил молодого гроссмейстера из Индии решать за доской сложнейшие задачи. Компьютер показывал за белых чудесный выигрыш, основанный на тонких геометрических мотивах, но человек – не компьютер, Праг победу выпустил! Ветер удачи на этом турнире продолжает дуть в паруса Яна.

Мужской турнир претендентов – 2024. 5-й тур

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ян Непомнящий (Россия)

После пяти туров Непомнящий и Гукеш делят первое-второе места с показателем 3,5 из 5. Каруана – третий с тремя баллами. А Прагнанандха и Накамура – в дележе четвёртого-пятого мест с 2,5 очка.

Нельзя не отметить, что Хикару оправился от неудач на старте турнира и сумел обыграл представляющего Францию Алирезу Фируджу. В заключительном туре круга Накамуре сражаться против Непомнящего, а в 6-м, не менее сложном поединке, Ян сыграет белыми фигурами ключевую партию против Фабиано Каруаны, а Гукешу же предстоит дуэль как раз с Хикару.

В женском турнире все партии 5-го тура закончились вничью, но здесь российские шахматистки могли рассчитывать на большее. Александра Горячкина в какой-то момент создала серьёзные проблемы индианке Хампи Конеру, однако в решающий момент Конеру сумела собраться и найти единственное спасение. А вот Екатерина Лагно вновь упустила верный выигрыш! Гроза китаянок и в этот раз подтвердила свой статус, полностью переиграв чёрными Лэй Тинцзе – для победы требовалось последнее усилие, но под цейтнот Катя не сумела досчитать самое чёткое оформление атакующей идеи, и вёрткая соперница сумела убежать на ничью.

Женский турнир претенденток – 2024. 5-й тур

Лэй Тинцзе (Китай) – Екатерина Лагно (Россия)

В женском турнире претенденток сохранился статус-кво – лидирующую позицию сохраняет Тань Чжунъи (Китай) – 3,5 из 5. На пол-очка отстаёт от неё Александра Горячкина. По 2,5 очка сразу у троих: Екатерины Лагно (эх, а если бы Лагно реализовала хоть один из своих голевых моментов?!), Рамешбабу Вайшали (Индия) и Нургюл Салимовой (Болгария).

В 6-м туре россиянкам предстоят важнейшие партии против прямых конкуренток – Горячкина чёрными играет против Салимовой, а Лагно – с Вайшали. А лидер Тань Чжунъи сразится с украинкой Анной Музычук.