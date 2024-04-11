Непомнящий экономил силы, а наши девушки побеждали! Обзор 6-го тура турнира претендентов

В конце первого круга на мужском турнире претендентов по шахматам происходит обычная для этих достаточно плотных соревнований ситуация – лидеры и их преследователи делают между собой ничьи, концентрируя все силы на добивании находящихся в состоянии грогги аутсайдеров. В 6-м туре Рамешбабу Прагнанандха (Индия) дожал Ниджата Абасова (Азербайджан), а ещё один посланник Индии Видит Гуджрати отправил в очередной нокаут посыпавшегося Алирезу Фируджу (Франция). В результате уже понятно, что Фируджа и Абасов упустили отборочную мечту, а вот остальные шесть участников сохраняют шансы и амбиции.

Россиянин Ян Непомнящий в 6-м туре быстро разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной. В итоге Ян с 4 очками из 6 делит первое место с ещё одним индийским шахматистом Гукешем Доммараджу. На пол-очка отстают Каруана и Прагнанандха, по 3 очка у Хикару Накамуры и Видита Гуджрати.

Мужской турнир претендентов – 2024. 6-й тур

Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США)

В 7-м туре, заключительном в первом круге, Непомнящий сыграет чёрными против американца Хикару Накамуры, Каруана и Прагнанандха сразятся между собой, а Гукешу Доммараджу предстоит поединок против Фируджи.

А вот в женском турнире произошёл очередной выплеск адреналина и все партии завершились результативно. Самое главное, что всё-таки сумела выиграть россиянка Екатерина Лагно. Катя в Канаде ряд партий вела просто блестяще, но какая-то мистика – ей не удавалось победить. В такой ситуации просто психологически важно выиграть «одну подряд», и дальше пойдёт намного легче. И Лагно сумела сдвинуться с мёртвой точки!

Женский турнир претендентов – 2024. 6-й тур

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Екатерина Лагно (Россия)

Победила и Александра Горячкина – играя с неуступчивой Нургюл Салимовой (Болгария), россиянка сумела в затяжной борьбе выиграть пешку, а потом в очередной раз продемонстрировать свою выдающуюся эндшпильную технику. Две важные победы Горячкиной и Лагно не только позволили нашим шахматисткам улучшить свое турнирное положение, но и отбросили молодых, опасных конкуренток во вторую половину турнирной таблицы.

Женский турнир претендентов – 2024. 6-й тур

Нургюл Салимова (Болгария) – Александра Горячкина (Россия)

Но, увы, настигнуть лидера Горячкиной не удалось. Экс-чемпионка мира Тань Чжунъи расправилась с украинкой Анной Музычук и осталась на первой строчке. Подтянулась после неудачного старта и другая китаянка: Лэй Тинцзе обыграла индийскую шахматистку Хампи Конеру.

Очевидно, что к концу первой половины состязания в женском турнире круг претенденток на победу существенно сузился – идёт очередная схватка между россиянками и китаянками. У Тань Чжунъи 4,5 очка, далее идут Горячкина – 4, Лагно – 3,5 и Лэй Тинцзе – 3. Прав был старший тренер женской сборной России гроссмейстер Сергей Рублевский, предсказывавший такой расклад ещё задолго до того, как в Канаде были сделаны первые ходы!

В 7-м туре состоится ключевая партия Горячкина – Тань Чжунъи, китайская шахматистка набирает кучу очков в поединках с другими противницами, и остановить её можно только в личном бою. Лагно же сразится белыми фигурами с Салимовой – Екатерине тоже нужно ковать железо, пока оно горячо! Первая победа есть – можно и нужно добывать вторую.