Логинов стал победителем индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке»

Российский биатлонист Александр Логинов, отбывший дисквалификацию за употребление допинга, стал победителем индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке». Второе место занял Тимур Махамбетов. Тройку призёров замкнул Сергей Клячин.
Биатлон. Кубок России. Третий этап. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Индивидуальная гонка. 20 км
1. Александр Логинов (Тюменская область) – 55.57,6 (0).
2. Тимур Махамбетов (Красноярский край) – +2.52,2 (1).
3. Сергей Клячин (Пермский край) – +3.32,2 (1).
4. Алексей Слепов (Санкт-Петербург – Владимирская область) – + 3.43,9 (5).