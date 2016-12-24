Гол Голубкова спас казанское «Динамо» от поражения в матче ЧР с «Водником»

Казанское «Динамо» в матче чемпионата России по хоккею с мячом на своей площадке сыграло вничью с архангельским «Водником». Встреча завершилась со счётом 5:5.Архангелогородцы занимают второе место в турнирной таблице группы «Запад», а бело-голубые располагаются на четвёртой позиции.«Динамо» (Казань) — «Водник» (Архангельск) — 5:5 (1:2)Зубарев, 10 (1:0), Дергаев, 12 (1:1), Чермных, 37 (1:2), Ибрагимов, 55 (2:2), Бочкарёв, 65 (3:2), Дергаев, 67 (3:3), Бочкарёв, 70 (4:3, пен.), Погребной, 73 (4:4), Перминов, 88 (4:5), Голубков, 90 (5:5).