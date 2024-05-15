ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» в первом матче финальной серии мужской Суперлиги

Гандбольный клуб ЦСКА одержал победу в первом матче финальной серии мужской гандбольной OLIMPBET Суперлиги. Московская команда на домашней площадке обыграла «Чеховских медведей». Встреча завершилась со счётом 26:25 в пользу ЦСКА.

OLIMPBET Суперлига. Финал. Первый матч

ЦСКА — «Чеховские медведи» — 26:25 (13:14) (Шишкарёв — 7, Гирик — 5; Ермаков — 4, Каменев — 4).

Ответный матч состоится в воскресенье, 19 мая, в Чехове. Серия продлится до двух выигранных матчей.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА и «Чеховские медведи» заняли две верхние строчки турнирной таблицы (40 очков и 38 очков в 22 матчах соответственно). При этом своё единственное поражение в регулярном сезоне армейцы потерпели именно от своего будущего соперника по финалу.