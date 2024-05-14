Дегтярёв заявил, что российскому спорту нельзя отрываться от олимпийского движения

Кандидат на пост министра спорта РФ Михаил Дегтярёв считает, что спорт в стране нужно развивать так, чтобы не терялись связи с олимпийским движением. Об этом политик заявил во время пленарного заседания в Государственной Думе.

«Главный приоритет будет уделяться массовым видам спорта. Мы знаем, как такие виды спорта, как русский хоккей, северные виды спорта, виды коренных и малочисленных народов по массовости превосходят некоторые олимпийские. Будем подходить взвешенно, но в целом я вашу позицию поддерживаю (в отсутствие деления на олимпийские и неолимпийские виды спорта. — Прим. «Чемпионата»). Но не отрываясь от олимпийского движения», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв рассказал, что не ожидал предложения стать министром спорта РФ. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру политика на должность нового руководителя профильного министерства.