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Комитет Госдумы рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярёва министром спорта РФ

Комитет Госдумы рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярёва министром спорта РФ
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Комитет Госдумы рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярёва министром спорта РФ. Об этом заявил председатель Комитета Дмитрий Свищёв.

«По итогам мероприятия членами комитета была принята к сведению информация кандидата Михаила Дегтярёва о программе основных направлений деятельности Министерства спорта Российской Федерации. Принято решение рекомендовать Государственной Думе утвердить кандидатуру Михаила Дегтярёва Министром спорта России», – сказал Свищёв.

Напомним, Олег Матыцин, занимавший должность министра спорта РФ, переходит на другую работу. Своей основной целью на посту главы Министерства спорта РФ Дегтярёв выделил развитие массового спорта в России. Поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом.

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