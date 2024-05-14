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Дегтярёв: трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать из каждого утюга

Дегтярёв: трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать из каждого утюга
Михаил Дегтярёв
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Кандидат на пост министра спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что развитие внутрироссийских стартов является одной из важных задач отечественного спорта. Он отметил, что нужно популяризировать национальные соревнования, а также развивать партнёрские отношения с другими государствами.

«В сложной международной обстановке необходимо развивать сотрудничество с дружественными странами, в том числе взаимодействие на клубном уровне, развивать лиги. Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать, как говорится, из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв рассказал, что не ожидал предложения стать министром спорта РФ. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру политика на должность нового руководителя профильного министерства.

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