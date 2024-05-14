Дегтярёв: трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать из каждого утюга

Кандидат на пост министра спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что развитие внутрироссийских стартов является одной из важных задач отечественного спорта. Он отметил, что нужно популяризировать национальные соревнования, а также развивать партнёрские отношения с другими государствами.

«В сложной международной обстановке необходимо развивать сотрудничество с дружественными странами, в том числе взаимодействие на клубном уровне, развивать лиги. Трансляции внутрироссийских чемпионатов должны звучать, как говорится, из каждого утюга. И это должно быть на высоком уровне», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Ранее Дегтярёв рассказал, что не ожидал предложения стать министром спорта РФ. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру политика на должность нового руководителя профильного министерства.