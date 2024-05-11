Гандболистки ЦСКА вышли в финал женской Суперлиги

Сегодня, 11 мая, состоялся ответный полуфинальный матч OLIMPBET женской Суперлиги, в котором гандбольный клуб «Астраханочка» встречался с московским ЦСКА. Матч прошёл в Москве и закончился уверенной победой хозяек площадки. Гандболистки ЦСКА выиграли со счётом 30:21 (16:11) и с учётом результата первой игры в Астрахани (35:28 в пользу армейской команды) вышли в финал чемпионата России.

Самыми результативными игроками встречи стали гандболистки ЦСКА: левая крайняя московского клуба Юлия Козаченко, разыгрывающая Екатерина Ильина и правая крайняя Сара Ристовска, забросившие по четыре мяча. В составе «Астраханочки» по три гола забили линейная Варвара Юрьева, правая полусредняя Анастасия Сивуха и правая крайняя Оксана Бессалая.

Соперницами гандболисток ЦСКА в финале Суперлиги станет победитель противостояния между командами «Ростов-Дон» и «Черноморочка» из Новороссийска. В первом матче победу одержали ростовчанки — 33:29. Ответный матч состоится в воскресенье 12 мая, в Ростове.

Женщины. Суперлига.

1/2 финала. Ответный матч

ЦСКА (Москва) — «Астраханочка» — 30:21 (16:11)