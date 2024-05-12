Стало известно, сколько заработал Магнус Карлсен за победу на турнире Rapid & Blitz Poland

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен за победу на турнире Rapid & Blitz Poland заработал $ 40000. Об этом сообщает Chess.com.

Распределение призовых на Rapid & Blitz Poland:

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — $ 40000.

2. Вэй И (Китай) — $ 30000.

3. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — $ 25000.

4. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — $ 20000.

5. Арджун Эригайси (Индия) — $ 15000.

6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — $ 11000.

7. Кирилл Шевченко (Молдова) — $ 10000.

8. Аниш Гири (Нидерланды) — $ 9000.

9. Винсент Кеймер (Германия) — $ 8000.

10. Гукеш Доммараджу (Индия) — $ 7000.

Турнир Poland Rapid & Blitz проходил в Варшаве с 6 по 13 мая 2024 года. Это первый из трех турниров по быстрым шахматам, общий призовой фонд каждого из которых составляет $ 175 000. Турнир начинается с девяти раундов быстрых шахмат, за которыми следуют восемнадцать раундов блица, в общей сложности — 135 партий в течение пяти дней.