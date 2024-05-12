Дегтярёв: хотим, чтобы внутренние соревнования по кассе и аудитории обгоняли международные

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв выступил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Он является основным кандидатом на пост главы Министерства спорта.

«Зрелищность внутренних соревнований — важнейший вопрос, есть возможность зарабатывать, если правильно подойти к маркетингу и управлению. Мы хотим, чтобы наши внутренние соревнования по кассе и аудитории обгоняли международные.

Взаимодействие с региональными федерациями должно быть прозрачным, должна быть прозрачность при выполнении разрядов. Здесь надо навести порядок. Есть пробелы, например, в межрегиональных соревнованиях. Они, как правило, ложатся на бюджеты регионов, не все могут позволить. Нужно устраивать такую межрегиональную спортивную миграцию, чтобы спорт становился более привлекательным. Чтобы такие турниры финансировать в том числе из федерального бюджета», — сказал Дегтярёв во время выступления.