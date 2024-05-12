Реунков и Дмитриева стали победителями марафона в рамках чемпионата России

Легкоатлеты Алексей Реунков и Луиза Дмитриева стали победителями чемпионата России — 2024 по марафону, который прошёл в Казани.

Реунков преодолел дистанцию 42,2 км за 2 часа 14 минут 19 секунд. На втором месте расположился Дмитрий Неделин (2:14.20), тройку лучших замкнул Руслан Хорошилов (2:14.52).

В состязании у женщин первое место заняла Луиза Дмитриева с результатом 2 часа 31 минута 15 секунд. Второй к финишу пришла Алёна Татаринова (2:32.05), Алина Прокопьева стала третьей (2:32.38).

Главной зарубежной звездой Казанского марафона был кенийский бегун Винсент Ятор. Он является серебряным призёром чемпионата Африки 2010 года в беге на 5000 метров, в 2015 году он стал победителем полумарафона в Париже. В Казани Ятор не смог добраться до финиша.