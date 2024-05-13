Александр Кригер получил множественные переломы на этапе «Джиро д’Италия»

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Немецкий велогонщик Александр Кригер, который выступает за команду Tudor Pro Cycling Team, тяжело упал на последнем спуске девятого этапа «Джиро д’Италия».

Спортсмен получил переломы рёбер и перелом таза. Сейчас гонщик находится в больнице под наблюдением врачей.

«После тяжёлой аварии на последнем спуске девятого этапа Александр Кригер был доставлен в больницу. Он получил множественные переломы рёбер и перелом таза. Он останется в больнице для дальнейшего наблюдения. Мы желаем Алексу скорейшего выздоровления», — сообщает Tudor Pro Cycling Team

«Джиро д’Италия» — одна из трёх крупнейших многодневных велогонок. Лучший результат на девятом этапе показал нидерландский гонщик Улав Коэй. Второе место занял итальянец Джонатан Милан. Третьим финишировал колумбийский спортсмен Хуан Себастьян Молано. 10‑й этап «Джиро» протяженностью 142 км состоится 14 мая, во вторник.