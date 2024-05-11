«Торпедо» сравняло счёт в серии с «КПРФ» в 1/4 финала Суперлиги по мини-футболу

Московский мини-футбольный клуб «КПРФ» потерпел поражение во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф мужской Суперлиги, уступив на выезде «Торпедо» (Нижний Новгород) со счётом 3:4.
В составе нижегородской команды дублем отметился Денис Аширов, по одному голу на счету Габриэля и Николая Ходова (с пенальти). Нападающий гостей Янар Асадов отличился дважды (один раз — с пенальти), ещё один гол в составе московской команды забил Сергей Крыкун.
Первая игра закончилась победой «КПРФ» — 4:1. Cчёт в серии — 1-1.
Другие результаты вторых матчей 1/4 финала Суперлиги:
«Ухта» — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 5:1 (cчёт в серии — 2:0).
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:1 (cчёт в серии — 2:0).
«Норильский никель» (Норильск) — «Тюмень» — 6:2 (cчёт в серии — 1:1).
Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед. Третьи игры состоятся 16 мая на площадках команд, указанных вторыми.