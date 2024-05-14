Валуев: мы точно сработаемся с Михаилом Дегтярёвым, предстоит многое сделать

Чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался о назначении Михаила Дягтерёва на пост министра спорта РФ. Напомним, об этом официально стало известно сегодня, 14 мая, по итогам пленарного заседания нижней палаты парламента страны. Отмечается, что Олег Матыцин, занимавший этот пост с 2020 года, перешёл на другую работу.

«Я думаю, что Михаил Вадимович Дегтярёв сейчас сосредоточится на развитии массового спорта. Он, собственно говоря, и сказал об этом. И есть очень важная программа, которую мы анонсировали ещё в конце прошлого созыва. Я сам лично имею к этому отношение, а Дегтярёв тогда возглавлял комитет по спорту до поста губернатора Хабаровского края.

Это программа «Земский тренер». Сегодня Михаил Вадимович говорил об этой программе, что всячески её поддерживает. Это, наверное, будет толчок к развитию массового спорта и спорта на селе. Будет большая работа. Я думаю, что мы точно сработаемся и факт, предстоит многое сделать», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.