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Дегтярёв прокомментировал возможное назначение на пост главы Министерства спорта

Дегтярёв прокомментировал возможное назначение на пост главы Министерства спорта
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал возможное назначение на пост главы Министерства спорта.

«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Хабаровского края за доверие. Благодарю премьер-министра РФ Михаила Владимировича Мишустина за предложение войти в кабинет министров России. Хабаровский край – спортивный регион. Хабаровск — спортивная столица Дальнего Востока. Мы гордимся успехами наших спортсменов. В Хабаровском крае — единственном регионе на востоке России — четыре профессиональных спортивных клуба», — написал Дегтярёв в своих социальных сетях.

Напомним, Олег Матыцин, занимавший должность министра спорта РФ, переходит на другую работу. Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Дегтярёв может стать новым министром спорта России.

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