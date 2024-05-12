Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал возможное назначение на пост главы Министерства спорта.

«Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и всех жителей Хабаровского края за доверие. Благодарю премьер-министра РФ Михаила Владимировича Мишустина за предложение войти в кабинет министров России. Хабаровский край – спортивный регион. Хабаровск — спортивная столица Дальнего Востока. Мы гордимся успехами наших спортсменов. В Хабаровском крае — единственном регионе на востоке России — четыре профессиональных спортивных клуба», — написал Дегтярёв в своих социальных сетях.

Напомним, Олег Матыцин, занимавший должность министра спорта РФ, переходит на другую работу. Ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Дегтярёв может стать новым министром спорта России.