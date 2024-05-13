Мамедов заявил, что с назначением Дегтярёва министром спорта ФФР не получит привилегий

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на должность министра спорта и сообщил, что фехтование не получит привилегий, несмотря на то что Дегтярёв является мастером спорта в этом виде.

«Сразу вспоминаю, как наша сборная готовилась к Токио и проводила последние дни перед Олимпиадой именно в Хабаровске. Это была даже не столько подготовка, сколько подводка — психологическая прежде всего. То, с каким радушием к нам отнеслись, какие условия предоставили, в итоге повлияло на результат. Михаил Дегтярёв тоже к нам приезжал, даже фехтовал. Он был похудевший, стройный, на дорожке чувствовал себя легко. Поскольку у нас разница в возрасте, я его застал уже не как спортсмена, а как функционера.

Что касается его назначения, раз политические власти приняли такое решение, значит, понимают, что делают в этот непростой для спортивной индустрии момент. Отмечу, что у нас были хорошие отношения и с предыдущим руководством Минспорта, и со всеми, кто был до него. Наше дело как федерации — работать и показывать результат. Неправильно утверждать, что теперь фехтованию будет уделяться какое-то особое внимание. Просто новый министр спорта понимает специфику нашего вида спорта, с ним будет проще обсуждать какие-то моменты», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».

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Ранее комитет Госдумы рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярёва министром спорта РФ. Олег Матыцин, занимавший должность министра спорта РФ, переходит на другую работу.