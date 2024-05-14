Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв заявил, что управленческая вертикаль в минспорта станет жёстче

Дегтярёв заявил, что управленческая вертикаль в минспорта станет жёстче
Комментарии

Кандидат на должность министра спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что управленческая вертикаль в ведомстве будет жёсткой. Это делается, по словам политика, ради интересов граждан страны.

«Я свои предложения внесу позже — по структуре, управленческой вертикали. Вертикаль в Минспорте будет только укрепляться, холодца не будет, будет всё жёстко в интересах миллионов наших людей.

Буду ли я менять команду? Надо сначала познакомиться», приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин.

Материалы по теме
Жириновский и здесь всё предсказал! Главный претендент на пост министра спорта — кто он?
Опрос
Жириновский и здесь всё предсказал! Главный претендент на пост министра спорта — кто он?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android