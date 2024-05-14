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Дегтярёв поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост

Дегтярёв поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост
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Министра спорта РФ Михаил Дегтярёв поблагодарил президента страны Владимира Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост.

«Указ Президента России подписан. С этого дня я возглавляю Министерство спорта России. Работа очень ответственная и многогранная. Благодарю Главу нашего государства Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост. Благодарю премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина за предложение работать в составе кабинета министров России. Благодарю депутатов Государственной Думы России за утверждение моей кандидатуры в новой должности. Благодарю жителей Хабаровского края за доверие и совместную работу», — написал Дегтярёв в своих социальных сетях.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ.

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