Дегтярёв поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост

Министра спорта РФ Михаил Дегтярёв поблагодарил президента страны Владимира Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост.



«Указ Президента России подписан. С этого дня я возглавляю Министерство спорта России. Работа очень ответственная и многогранная. Благодарю Главу нашего государства Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и назначение на высокий пост. Благодарю премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина за предложение работать в составе кабинета министров России. Благодарю депутатов Государственной Думы России за утверждение моей кандидатуры в новой должности. Благодарю жителей Хабаровского края за доверие и совместную работу», — написал Дегтярёв в своих социальных сетях.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Госдумы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ.