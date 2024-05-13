Чернышенко: Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году спортом занимались 70% населения

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом, до 70%.

«Президент поставил нам задачу, чтобы к 2030 году систематически занимались спортом 70% населения, сейчас это 57%, последние проценты будут самыми сложными. К 2036 году их будет 76%. Это порядка 96 млн человек. Важный вопрос — обеспечение граждан спортивной инфраструктурой. Ежегодно до 2030 года будем строить не менее 350 спортивных объектов в субъектах для всех возрастных категорий», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Ранее Путин призывал создать комфортные условия для граждан, чтобы они могли систематически заниматься спортом. Президент также неоднократно упоминал важность спортивного развития и поручил избавиться от чрезмерной коммерциализации спорта.

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