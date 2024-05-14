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Госдума утвердила Михаила Дегтярёва на посту министра спорта РФ

Госдума утвердила Михаила Дегтярёва на посту министра спорта РФ
Михаил Дегтярёв
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Государственная Дума утвердила Михаила Дегтярёва на посту министра спорта РФ. Об этом стало известно по итогам пленарного заседания нижней палаты парламента страны.

«Утвердить Дегтярёва Михаила Владимировича министром спорта Российской Федерации. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», — приводит текст постановления ГД РФ ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. Сегодня, 14 мая, парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.

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