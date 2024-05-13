Хайо Зеппельт: в России допинг практически обязателен, на Западе больше свободы выбора

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на исследовании проблемы допинга, ответил на вопрос, в чём сходство и различие между российским, китайским и испанским случаями.

«В Испании, как и в других западных демократических странах, к допингу относились терпимо на протяжении многих лет, с ним молча соглашались. Государственные институты также либо потворствовали этому, либо смотрели сквозь пальцы.

В этом заключается главное отличие от таких стран, как Советский Союз или современная Россия, Китай или бывшая ГДР. Там допинг, даже среди детей и молодёжи, был не просто допустим, а практически предписан государством. Допинг был практически обязательным. В западных странах у людей больше свободы выбора, но давление коммерческой спортивной системы на достижение максимальных результатов, конечно, огромно. Стимул для манипуляций с пробами просто огромен из-за того, как устроен мировой спорт. Согласно моим многолетним наблюдениям за спортом, борьба с допингом зачастую не имеет первостепенного значения. Речь идёт, скорее, о том, чтобы не дать проблеме допинга выйти за пределы общественного внимания. Потому что это плохо для бизнеса.

Если вы побьёте мировой рекорд в стометровке, это привлекательно. Больше зрителей на стадионе, больше телезрителей, больше денег для спортсмена в виде бонусов за победу и спонсорских контрактов. И больше денег для его личного менеджера, агента, который участвует в комиссионных. Больше телезрителей. Значит, они могут продать больше рекламного времени на телевидении. А организаторы могут продать больше рекламных щитов на стадионе. Спонсоры могут эффективнее продавать свою продукцию. Все выигрывают от высоких результатов, на которые также влияет допинг, пока он не обнаружен», — приводит слова журналиста Relevo.

Отметим, Хайо Зеппельт на протяжении многих лет является одним из самых уважаемых и титулованных спортивных журналистов в Германии. Его фильмы уже не одно десятилетие получают награды престижных телевизионных премий и фестивалей документального кино. В 2007 и 2015 годах Зеппельт был признан спортивным журналистом года в Германии.