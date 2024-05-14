Поздняков отреагировал на назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался о назначении Михаила Дягтерёва на пост министра спорта РФ. Напомним, об этом официально стало известно сегодня, 14 мая, по итогам пленарного заседания нижней палаты парламента страны. Отмечается, что Олег Матыцин, занимавший этот пост с 2020 года, перешёл на другую работу.

«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично поздравляю Михаила Дегтярева с вступлением в должность Министра спорта Российской Федерации.



Воспитание новых поколений сильных спортсменов и достойных граждан, патриотов своей страны, которые привержены истинным ценностям Олимпизма и принципам честной борьбы, является нашим общим приоритетом. ОКР в последние годы концентрирует свои усилия на содействии формированию сильного олимпийского резерва страны в рамках собственных спортивных, инновационных, образовательных и других программ и проектов.



Будем стремиться к долгосрочному конструктивному сотрудничеству с Министерством спорта на благо развития спорта высших достижений, массового и любительского спорта России. Только сохранение целостности нашего спортивного сообщества и совместные усилия помогут заложить прочный фундамент для будущих побед.



Вместе с тем, хочу поблагодарить Олега Матыцина за многолетнюю плодотворную работу в интересах наших атлетов и всего отечественного спорта на посту Министра спорта РФ. Вместе мы прошли целый ряд нетривиальных событий и испытаний. Например, создание особых условий подготовки спортсменов к Играм в Токио и Пекине в период COVID-19 и адаптация спортивного календаря под новые реалии, связанные с неправомерными действиями международных спортивных организаций. Это был уникальный опыт и вызов, который наш спорт принял очень достойно. Желаю Олегу Васильевичу дальнейших успехов в профессиональной деятельности!» — написал Поздняков в своих социальных сетях.