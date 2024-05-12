Нидерландец Олаф Коой выиграл 9-й этап «Джиро д’Италия», Погачар лидирует в общем зачёте

Нидерландский велогонщик команды Visma — Lease a Bike Олаф Коой выиграл девятый этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Лидером общего зачёта остаётся словенец Тадей Погачар.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». Девятый этап. Авеццано — Неаполь, 214 км.

1. Олаф Коой (Нидерланды, Visma — Lease a Bike) – 4 часа 44 минуты 22 секунды.

2. Джонатан Милан (Италия, Lidl – Trek) – то же время.

3. Хуан Себастьян Молано (Колумбия, UAE Team Emirates) — то же время.

4. Альберто Дайнезе (Италия, Tudor Pro Cycling Team) — то же время.

5. Дэнни Ван Поппель (Нидерланды, BORA-hansgrohe) — то же время.

6. Мадис Михкельс (Эстония,Intermarche — Wanty) — то же время… 27. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – то же время.

Генеральная классификация после девятого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 32:59.04.

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – отставание 2.40.

3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +2.58.

Велогонка «Джиро д’Италия» в 2024 году проходит с 4 по 26 мая. Всего запланирован 21 этап, а общая протяжённость маршрута составит 3400,8 километра.