Тадей Погачар выиграл второй этап подряд на «Джиро д’Италия»

Лидер общего зачёта словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар выиграл восьмой этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Для него это третья победа (и вторая подряд) в рамках итальянского Гранд-тура-2024.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». Восьмой этап. Сполето — Прати-ди-Тиво, 152 км.
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4 часа 2 минуты 16 секунд.
2.Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – то же время.
3. Бен О'Коннор (Австралия, Decathlon — Ag2r La Mondiale) — то же время.
4. Антонио Тибери (Италия, Bahrain Victorious) — то же время.
5. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) — то же время.
6. Эйнар Рубио ( Колумбия, Movistar Team) — то же время.
Генеральная классификация после восьмого этапа:
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 28:14.42.
2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – отставание 2.40.
3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +2.58.
Велогонка «Джиро д’Италия» в 2024 году проходит с 4 по 26 мая. Всего запланирован 21 этап, а общая протяжённость маршрута составит 3400,8 километра.