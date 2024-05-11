Тадей Погачар выиграл второй этап подряд на «Джиро д’Италия»

Лидер общего зачёта словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар выиграл восьмой этап престижной многодневки «Джиро д’Италия» — 2024. Для него это третья победа (и вторая подряд) в рамках итальянского Гранд-тура-2024.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». Восьмой этап. Сполето — Прати-ди-Тиво, 152 км.

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 4 часа 2 минуты 16 секунд.

2.Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – то же время.

3. Бен О'Коннор (Австралия, Decathlon — Ag2r La Mondiale) — то же время.

4. Антонио Тибери (Италия, Bahrain Victorious) — то же время.

5. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) — то же время.

6. Эйнар Рубио ( Колумбия, Movistar Team) — то же время.

Генеральная классификация после восьмого этапа:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 28:14.42.

2. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – отставание 2.40.

3. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) +2.58.

Велогонка «Джиро д’Италия» в 2024 году проходит с 4 по 26 мая. Всего запланирован 21 этап, а общая протяжённость маршрута составит 3400,8 километра.