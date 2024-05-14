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Карлсен — о Лижэне: боюсь, что он действительно навсегда психологически сломан

Карлсен — о Лижэне: боюсь, что он действительно навсегда психологически сломан
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о текущей форме чемпиона мира китайского гроссмейстера Дин Лижэня.

«Он не выглядил хорошо в тех турнирах, в которых он играл, начиная с момента его чемпионства. Вопрос в том, сломан ли он психологически навсегда и я боюсь что это действительно так. Я действительно надеюсь, что он вернется и не только на матч за звание чемпиона мира, но и на другие турниры. Я надеюсь, что мы увидим его на более высоком уровне, но я не уверен в этом. То, что случилось с ним после матча, должно показать и шахматным болельщикам, и профессиональным игрокам, насколько тяжелые подобные турниры. Вот уже год прошел с матча и мы не видим признаков того, что он восстановился», – приводит слова Карлсена NRK.

В 2025 году китайскому гроссмейстеру Лижэню предстоит матч за шахматную корону с 17-летним индийцем Гукешем Доммараджу, который ранее выиграл Турнир претендентов — 2024.

Напомним, после победы в матче за звание чемпиона мира в 2023 году против россиянина Яна Непомнящего китаец Дин Лижэнь не провёл ни одного хорошего турнира.

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