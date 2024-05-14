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Дегтярёв — о предложении стать министром спорта: это было неожиданно

Дегтярёв — о предложении стать министром спорта: это было неожиданно
Михаил Дегтярёв
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Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв прокомментировал назначение на пост министра спорта РФ. Политик отметил, что не ожидал такого предложения о смене места работы.

«Это, конечно, было неожиданно. Я как солдат президента обещал Владимиру Владимировичу развивать Хабаровский край. Очень многое сделано в регионе, ещё больше запланировано. Это предложение было неожиданным, но уверен, что в Хабаровском крае всё будет хорошо», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, в воскресенье, 12 мая, комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин.

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