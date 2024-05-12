«Ростов-Дон» уверенно вышел в финал женской Суперлиги, в котором сыграет с ЦСКА

Сегодня, 12 мая, состоялся ответный полуфинальный матч OLIMPBET женской Суперлиги, в котором гандбольный клуб «Ростов-Дон» встречался с новороссийской «Черноморочкой». Матч прошёл в Ростове и закончился уверенной победой хозяек площадки со счётом 35:28 (20:14). Первая игра в Новороссийске также завершилась победой ростовчанок (33:29) и по сумме двух встреч команда вышла в финал чемпионата России.

Самым результативным игроком встречи стала разыгрывающая ростовского клуба Валерия Кирдяшева, забросившая десять мячей. В составе «Черноморочки» восемью забитыми голами отметилась левая полусредняя Наталья Никитина.

Соперницами ростовчанок в финале Суперлиги станут гандболистки ЦСКА, в полуфинале по сумме двух матчей обыгравшие «Астраханочку».

Отметим, что обе команды 7 апреля встречались в финале Кубка России, который проходил в Ростове. В гостях москвичкам удалось одержать победу (23:23, 7:6 пен.).

Финальная серия пройдёт до двух побед. Первая игра состоится в Ростове-на-Дону 18 мая, вторая — 24 мая в Москве, и при необходимости третья встреча вновь пройдёт на площадке команды «Ростов-Дон».