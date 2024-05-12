Дегтярёв обратился к депутатам после выдвижения на пост министра спорта РФ

Политик Михаил Дегтярёв поблагодарил депутатов за поддержку его кандидатуры на пост министра спорта РФ.

«Мы поддержим массовый спорт и любительский спорт, военно-патриотическое воспитание. Я привёз знания с земли, из региона. Благодарю всех депутатов, будем совместно работать и привлекать их к реализации государственной политики. Одно из важнейших направлений — это детско-юношеский спорт. Важно, чтобы дети имели максимальную возможность для бесплатных занятий спортом», — добавил он.

Напомним, Олег Матыцин, занимавший должность министра спорта РФ, переходит на другую работу. Своей основной целью на посту главы Министерства спорта РФ Дегтярёв выделил развитие массового спорта в России. Поставлена задача, чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом.