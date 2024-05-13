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Магнус Карлсен иронично отреагировал на победу в турнире Rapid & Blitz Poland

Магнус Карлсен иронично отреагировал на победу в турнире Rapid & Blitz Poland
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16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен иронично отреагировал на победу на первом этапе Grand Chess Tour 2024 — Rapid & Blitz Poland.

Официальный аккаунт известного сайта для игры в онлайн-шахматы Chess.com поздравил норвежца с победой в соответствующем турнире, который проходил в Польше.

«Hala Madirid (на русском — «Да здравствует Мадрид», что является гимном футбольного клуба «Реал» из Мадрида. — Прим. «Чемпионата»), — ответил на это Карлсен в своих социальных сетях.

Напомним, в соревнованиях Rapid & Blitz Poland участвовало десять шахматистов. Карлсен набрал 26 очков и на 1,5 балла опередил китайского грссмейстера Вэй И. Победитель Турнира претендентов-2024 Гукеш Доммараджу занял последнее место.

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