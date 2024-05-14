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«Канзас-Сити Чифс» откроют новый сезон НФЛ матчем с «Балтимор Рейвенс»

«Канзас-Сити Чифс» откроют новый сезон НФЛ матчем с «Балтимор Рейвенс»
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Действующие победители НФЛ «Канзас-Сити Чифс» проведут матч-открытие регулярного сезона-2024 против команды «Балтимор Рейвенс». Об этом сообщила Национальная футбольная лига в социальных сетях.

Игра состоится в ночь с 5 на 6 сентября на домашней арене «Канзас-Сити Чифс» «Арроухед».

Ранее стало известно, что «Канзас-Сити Чифс» отчислил Маркеза Вальдеса-Скэнтлинга. Игрок поймал единственный тачдаун команды в основное время Супербоула. Он освободит для клуба $ 12 млн в зарплатной ведомости. Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля состоялся 58-й по счёту Супербоул, финальный матч сезона НФЛ, в котором встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Встреча завершилась победой «Канзас-Сити Чифс» в овертайме со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3).

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