Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дегтярёв озвучил приоритетные задачи и направления работы по развитию спорта в России

Политик Михаил Дегтярёв на заседании Комитета ГД по физической культуре и спорту озвучил приоритетные задачи и направления работы.

Реализация указа президента России о национальных целях. Министерство спорта может и обязано влиять на задачу демографического роста, развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания, сохранения духовных традиций и ценностей;

Опорой в работе станут стратегия развития и госпрограмма, закон о физической культуре и спорте. Рассмотрим их на предмет необходимости внесения изменений в связи с текущими вызовами;

Обеспечить чёткий алгоритм работы по налоговому вычету, осуществлять контроль по строительству ежегодно не менее 350 спортивных объектов, привести в порядок учебные заведения, находящиеся в ведении Министерства спорта;

Основной акцент будет сделан на развитие массового спорта как основы здоровья и вовлечения населения в активную жизнь. Детско-юношеский спорт должен становиться более доступным. Бесплатные занятия – наш приоритет. Стартовые взносы по ключевым соревнованиям, особенно для детей, должны уйти в прошлое. Необходимо расширять охват соревнований.

Спортивный принцип во всём будет главным приоритетом.

Ранее комитет Госдумы рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярёва министром спорта РФ. Олег Матыцин, занимавший должность министра спорта РФ, переходит на другую работу.