Дегтярёв озвучил приоритетные задачи и направления работы по развитию спорта в России
Политик Михаил Дегтярёв на заседании Комитета ГД по физической культуре и спорту озвучил приоритетные задачи и направления работы.
- Реализация указа президента России о национальных целях. Министерство спорта может и обязано влиять на задачу демографического роста, развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания, сохранения духовных традиций и ценностей;
- Опорой в работе станут стратегия развития и госпрограмма, закон о физической культуре и спорте. Рассмотрим их на предмет необходимости внесения изменений в связи с текущими вызовами;
- Обеспечить чёткий алгоритм работы по налоговому вычету, осуществлять контроль по строительству ежегодно не менее 350 спортивных объектов, привести в порядок учебные заведения, находящиеся в ведении Министерства спорта;
- Основной акцент будет сделан на развитие массового спорта как основы здоровья и вовлечения населения в активную жизнь. Детско-юношеский спорт должен становиться более доступным. Бесплатные занятия – наш приоритет. Стартовые взносы по ключевым соревнованиям, особенно для детей, должны уйти в прошлое. Необходимо расширять охват соревнований.
- Спортивный принцип во всём будет главным приоритетом.
Ранее комитет Госдумы рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярёва министром спорта РФ. Олег Матыцин, занимавший должность министра спорта РФ, переходит на другую работу.
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