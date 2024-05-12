Дегтярёв назвал свою цель на посту главы Министерства спорта

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв выступил на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. Он является основным кандидатом на пост главы Министерства спорта.

«Я действующий губернатор Хабаровского края, дорожу своим местом и доверием. Как кандидат хочу сказать спасибо Михаилу Мишустину. Тема важнейшая, которая касается всей страны.

Наша цель — чтобы к 2030 году 70% людей занимались спортом. Важно: сохранение здоровья, укрепление и развитие семей. Министерство может и обязано влиять на задачи демографического роста, роста продолжительности жизни.

Второй документ, на который мы опираемся — стратегия развития физкультуры в России. Там всё зафиксировано. Возможно, немножко рассмотрим её. В госпрограмме есть крен в сторону Европы. Посмотрим и обсудим с вами. Закон о физической культуре и спорте для нас базовый. Мы его тоже посмотрим», — сказал Дегтярёв во время выступления.