Капитан ЦСКА Шишкарёв высказался о серии с «Чеховскими медведями» в финале ЧР по гандболу

Капитан ЦСКА Даниил Шишкарёв поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Чеховскими медведями» в финале чемпионата России по гандболу.

«Вижу по нашей команде, что все настроенные и заряжены максимально. На мой взгляд, во многом определяющим станет именно первый матч серии. Дело в психологической подоплёке — повести в серии очень важно.

Думаю, что финал ЦСКА — «Чеховские медведи» отражает положение дел в российском клубном гандболе. Считаю, что мы фавориты этого противостояния, но этот статус ещё надо подтвердить», — приводит слова Шишкарева официальный телеграм-канал клуба.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА и «Чеховские медведи» заняли две верхние строчки турнирной таблицы (40 очков и 38 очков в 22 матчах соответственно). При этом своё единственное поражение в регулярном сезоне армейцы потерпели именно от своего будущего соперника по финалу.

Напомним, финальная серия стартует в Москве уже завтра, 14 мая, в 19:00.