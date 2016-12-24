«СКА-Нефтяник» не знает поражений в чемпионате России по хоккею с мячом

В очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом хабаровский «СКА-Нефтяник» на выезде взял верх над красноярским «Енисеем». Дубль в составе гостей оформил«СКА-Нефтяник» уверенно лидирует в группе Восток, выиграв все 15 проведённых матчей. «Енисей», для которого поражение стало уже пятым, расположился на третьей строчке в турнирной таблице.«Енисей» (Красноярск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 1:5 (0:1).Голы: Вдовенко, 55 — Петровский, 27, Рязанцев, 65, 81, Ишкельдин, 70, Антипов, 86.