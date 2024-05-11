Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Губерниев отреагировал на новость о возможном назначении Дегтярёва министром спорта РФ

Губерниев отреагировал на новость о возможном назначении Дегтярёва министром спорта РФ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о возможном назначении Михаила Дегтярёва министром спорта Российской Федерации. По словам Губерниева, он рад подобному назначению и готов помогать Дегтярёву в дальнейшем развитии спорта в стране.

«Для меня это не новость, Михаил Дегтярёв действительно рассматривается на должность министра спорта РФ. Знаю, что спорт человек любит, интересуется, вникает. Хочу сказать, что, с моей точки зрения, очень неплохим министром спорта был Олег Матыцин. Михаил Дегтярёв — человек неравнодушный к спорту. Будем помогать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Олег Матыцин, занимавший должность министра спорта РФ, переходит на другую работу. Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв может стать новым министром спорта России.

Материалы по теме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выдвинул Михаила Дегтярёва на пост главы Минспорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android