Губерниев отреагировал на новость о возможном назначении Дегтярёва министром спорта РФ

Известный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о возможном назначении Михаила Дегтярёва министром спорта Российской Федерации. По словам Губерниева, он рад подобному назначению и готов помогать Дегтярёву в дальнейшем развитии спорта в стране.

«Для меня это не новость, Михаил Дегтярёв действительно рассматривается на должность министра спорта РФ. Знаю, что спорт человек любит, интересуется, вникает. Хочу сказать, что, с моей точки зрения, очень неплохим министром спорта был Олег Матыцин. Михаил Дегтярёв — человек неравнодушный к спорту. Будем помогать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Олег Матыцин, занимавший должность министра спорта РФ, переходит на другую работу. Ранее в СМИ появилась информация, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв может стать новым министром спорта России.