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Команда Грищука и Дубова выиграла командный ЧР по шахматам

В пятницу, 10 мая, в Сочи были сыграны партии заключительного 9-го тура командного чемпионата России. По итогам мужского чемпионата победу одержала московская команда КПРФ.

В составе команды победителей были шахматисты Александр Грищук, Даниил Дубов, Габриэл Саркисян, Максим Матлаков, Александр Морозевич, Павел Понкратов, Владимир Малахов и Никита Афанасьев.

Командный чемпионат России проходил также среди женщин. Там победу удалось одержать команде из Свердловской области. Шахматистки стали недосягаемы уже после восьмого тура из девяти возможных.

В составе победительниц женского чемпионата были шахматистки Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, Марина Корнева, Екатерина Гольцева и Анастасия Дубникова.

Команды, ставшие первыми и вторыми, получат в следующем сезоне путёвку в Премьер-лигу.