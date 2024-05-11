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Чехия лишила возможности российских гребцов-слаломистов попасть на ОИ-2024

Чехия лишила возможности российских гребцов-слаломистов попасть на ОИ-2024
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Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов заявил, что российские спортсмены-слаломисты не смогут отобраться на Олимпиаду в Париже из-за отказа Чехии допустить их на квалификационные соревнования в Праге.

«Международная федерация каноэ ранее провела опрос стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории. Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет», — приводит слова Образцова ТАСС.

Напомним, турнир в Праге должен пройти с 7 июня по 9 июня. Сами Олимпийские игры в Париже — с 26 июля по 11 августа.

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