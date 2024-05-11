«В этом пусть разбираются те, кто должен». Колесников — о нарушении правил в Баня-Луке

Российский пловец Климент Колесников заявил, что не собирается участвовать в разборках по поводу обвинений российских пловцов в нарушении правил на турнире Swim Wars в Баня‑Луке (Босния и Герцеговина).

«Я ни на что не надеюсь. Моё дело плавать. А в этом пусть разбираются те, кто должен», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

По словам пловца, президент Федерации плавания России Владимир Сальников успокоил спортсменов, что они ничего не нарушили.

Напомним, турнир проходил не под эгидой World Aquatics, туда были допущены спортсмены из России. После завершения соревнований 28 апреля в зарубежных СМИ появились публикации о возможном нарушении правил российскими пловцами, которые выступали с символикой России, которая была отображена на экипировке.